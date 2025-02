Milan Camarda resta | avrà spazio? La stima di Conceicao c’è ma la concorrenza è tanta

Leggi su Sportface.it

Al termine di una sessione di mercato invernale che lo aveva visto vicinissimo al Monza, Francescoè rimasto al. Su di lui si è esposto in prima persona Zlatan Ibrahimovic, che ha bloccato il suo trasferimento in prestito ai brianzoli quando ormai tutto sembrava fatto, come ha dichiarato lo stesso presidente dei biancorossi Adriano Galliani. Ibra ha deciso che per la crescita del ragazzo era meglio rimanere in rossonero e allenarsi aello con giocatori di calibro internazionale piuttosto che andare in una squadra che ha bisogno di risultati subito per cercare di evitare una retrocessione che si avvicina sempre di più giornata dopo giornata.è un giocatore dal sicuro avvenire, il primo classe 2008 a debuttare in Serie A, e molto probabilmente farà parlare di sé in futuro anche in ambito internazionale.