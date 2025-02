Pianetamilan.it - Milan, anche Bondo in clinica per le visite mediche | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Warren, che ilha prelevato dal Monza, è giunto presso laLa Madonnina per le. Ecco ilDopo Joao Felix e Riccardo Sottil, che ilha preso in prestito da Chelsea e Fiorentina nell'ultimo giorno del calciomercato invernale,Warren(arrivato dal Monza) è giunto da pochi minuti presso la'La Madonnina' dio per sostenere leper i rossoneri. Guarda, neldel nostro inviato sul posto, Stefano Bressi, il suo arrivo nella struttura