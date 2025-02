Dailymilan.it - Milan, alla scoperta di Joao Felix: dall’incidente con la fidanzata al colpo da 120 milioni…

Ilha messo a punto l’acquisto didal Chelsea:con laalda 120 milioni. Tutto sul portogheseUnstellare. Non si può descrivere altrimenti l’acquisto didal Chelsea. Sì, perché parliamo di un giocatore di grandissimo talento, che nel 2019 venne acquistato dall’Atletico Madrid per una cifra fuori dal normale: 120 milioni di euro. Andiamo a scoprire di più sul portoghese, tanto voluto da mister Sergio Conceicao.Cresciuto nelle giovanili del Porto, è passato al Benfica (club nel quale oggi milita il fratello Hugo) a soli 15 anni, esordendo a 16 anni e 10 mesi — il 17 settembre 2016 — con la prima squadra. È stato acquistato dall’Atletico Madrid nell’estate 2019 per 120 milioni di euro più sei di bonus. Le cose in Spagna, però, non sono andate benissimo.