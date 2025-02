It.insideover.com - Migranti: Trump copia Meloni ma al posto dell’Albania c’è Guantanamo

Ecco un riassunto in cinque punti:Centro per– Donaldha firmato un ordine esecutivo per espandere il Migrant Operations Center nella base navale diBay, con una capacità fino a 30.000irregolari, in particolare con precedenti penali.Strategia anti-immigrazione – Il piano si inserisce nella più ampia politica migratoria di, che punta a fermare l'immigrazione irregolare, smantellare i cartelli criminali e rafforzare la sicurezza nazionale.Critiche e tensioni internazionali – Cuba ha condannato il progetto, accusando gli USA di detenzione illegale e tortura su un territorio considerato "occupato". Il costo e i tempi di realizzazione dell’ampliamento restano incerti.Confronto con Biden – Durante l’amministrazione Biden-Harris, gli ingressi irregolari hanno superato i 10,3 milioni, influenzando negativamente l’esito elettorale dei democratici.