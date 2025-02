Puntomagazine.it - Migranti: l’UNICEF lancia “La nostra voce conta”, con i risultati dei sondaggi condotti attraverso la piattaforma U-Report On The Move

Quasi la metà delle e dei giovani rifugiati epercepisce atteggiamenti di sospetto e paura nei loro confronti.Roma, 4 febbraio – È online “La“, il rapporto delche raccoglie e analizza i dati emersi dainel 2024 di U-On The, lad’ascolto e partecipazione pensata per daread adolescenti e giovanie rifugiati/e in Italia.Il rapporto mette in luce le principali sfide che i/le giovani rispondenti affrontano quotidianamente, tra cui:· il problema di sicurezza. Un/a rispondente su tre dichiara di evitare certi luoghi per paura di aggressioni o discriminazioni, con una percentuale ancora più alta tra le ragazze. Il genere, il colore della pelle e la religione sono tra i principali fattori che alimentano questo senso di insicurezza.