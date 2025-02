Secoloditalia.it - Migranti, il modello Albania fa scuola anche negli Usa: clandestini trasferiti nei centri di El Salvador

Il, tanto caro al governo italiano e tanto inviso alle toghe rosse, prende formaUsa. Elaccoglierà nelle sue carceri “criminali statunitensi eprovenienti da qualsiasi Paese”. Sono questi i termini di alcuni accordi firmati dal segretario di Stato americano Marco Rubio in visita a Sancon il presidenteegno Nayib Bukele. “Da nessun Paese era mai arrivata una simile offerta di amicizia – ha commentato il capo della diplomazia di Washington – Siamo profondamente grati”. Una intesa politica nel segno della collaborazione reciproca, proprio come tra Italia e, l’accordo tra gli Usa e El“Abbiamo offerto agli Stati Uniti l’opportunità di esternalizzare parte del loro sistema carcerario – ha spiegato Bukele su X – Il compenso sarà relativamente basso per gli Stati Uniti ma significativo per noi, rendendo sostenibile il nostro intero sistema carcerario”.