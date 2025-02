Migranti Conte a Meloni | pensi che noi italiani siamo idioti?

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 4 feb. (askanews) – Il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, torna ad attaccare su Facebook la presidente del Consiglio sul caso Almasri e le politiche migratorie del Governo. “Non posso crederci:, davvero hai fatto un post – scrive – per denunciare che ‘l’immigrazione non può essere lasciata in balia della criminalità’? Cioè tu scappi dal Parlamento per non spiegare agliperché hai rimpatriato con volo di Stato un boia, con accuse di stupri di bambini, al centro dei traffici die oggi te ne esci con un post così? Ma davvero ti sei convinta che noituttiad eccezione di te, tua sorella e dei tuoi stretti sodali?” “Per farti tornare alla realtà – conclude l’ex premier – ti allego due immagini: in una il criminale Almasri che scende dal volo di Stato, nell’altra una notizia di qualche mese fa dai comuni d’Italia (che riguarda l’arresto di un esponente di Fratelli d’Italia per accuse legate al Pnrr e alla gestione dell’accoglienza, ndr)”.