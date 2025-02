Quotidiano.net - Migranti, altro ricorso. Decide la Cassazione

Nessun passo indietro sui centri per iin Albania. Dopo il chiarimento del Viminale anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ribadisce la linea del governo: "Lo abbiamo detto e ripetuto, andiamo avanti". Il terzo no dei giudici al trattenimento deinel centro di Gjader non ferma il governo, deciso a non sospendere il protocollo italo albanese. L’unica strada per dirimere la questione, costantemente rinviata all’Europa dai magistrati italiani, resta la pronuncia della Corte di Giustizia europea prevista a marzo. In queste ore però una nuova ordinanza depositata dallapotrebbe rimettere in discussione il restringimento delle maglie sul sistema immigrazione da parte del governo. Pronunciandosi suldi un migrante dopo un’avvenuta convalida, i giudici potrebbero sollevare una questione di legittimità costituzionale in riferimento alla legge 187/2024, quella che ha trasferito alle Corti di Appello la competenza sulle convalide dei trattenimenti.