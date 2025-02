Quotidiano.net - Migliora l'audio del tuo home cinema con la Soundbar 5.0 canali, oggi in doppio sconto su Amazon

Leggi su Quotidiano.net

Opportunità da non perdere susu questa5.0del marchio ULTIMEA disponibile con uno speciale. Progettata con un inedito design staccabile della parte centrale, che ti permette di personalizzare la disposizione del suono, puoi acquistarla a soli 99,99 euro invece di 129,99. Per averla a questo prezzo devi spuntare la casella del couponche trovi in pagina. Approfitta del couponApollo S70:immersivo e design futuristico Con questapotrai avere un'esperienzacoinvolgente e potente: grazie ai suoi 5.0e ai 5 driver full-range avanzati, potrai godere di un suono bilanciato e avvolgente che ti aiuterà are l'della tua TV o del PC. I magneti di alto livello aerospaziale e i diaframmi compositi garantiscono infatti dialoghi chiari e prestazioni cristalline, mentre alla porta sub-out dedicata potrai collegare un subwoofer esterno per potenziare i bassi.