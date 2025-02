Game-experience.it - Microsoft AI L.A.B.: nel 2025 nuove iniziative e collaborazioni per l’adozione dell’AI generativa

Italia ha annunciato oggiimportantinell’ambito di AI L.A.B. (Learn – Adopt – Benefit), progetto lanciato a settembre 2023 e sviluppato in collaborazione con l’ecosistema dei partner, per promuovere le opportunità dell’Intelligenza Artificialeper le aziende pubbliche e private, le PMI, i professionisti e gli studenti e contribuire alla crescita sostenibile dell’Italia attraverso nuovi scenari di innovazione digitale.Ad oggi, in poco più di un anno, AI L.A.B. ha visto oltre 400 aziende e 35 partner dell’ecosistemache hanno lavorato a più di 600 progetti di adozione responsabile. Attraverso AI L.A.B., infatti, aziende pubbliche e private di ogni settore e dimensione possono intraprendere un percorso di valutazione, sviluppo congiunto, implementazione delle migliori soluzioni di AIe formazione per accrescere il loro vantaggio competitivo nel mercato globale.