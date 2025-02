Dilei.it - Michelle Comi su Fedez: “Ha contattato anche me mentre era sposato”. Il rapper “allegrotto”

Una saga più lunga di Beautiful.entra in scena in questa tragicommedia a puntate che è la vita sentimentale di. Dopo le bombe sganciate da Fabrizio Corona sulla presunta tresca con Angelica Montini, l’influencer ha deciso di dire la sua, scoperchiando, qui i giri di parole si sprecano, un altro vaso di Pandora. Senza giri di parole, ha confermato di essere stata contattata dalin passato e di aver avuto conversazioni decisamente poco formali con lui.Un nuovo colpo di scena nella saga dei FerragnezChi pensava che la saga tragica die Chiara Ferragni avesse finalmente trovato una fine, si sbagliava di grosso. Tra rivelazioni, smentite e denunce, l’ennesimo colpo di scena arriva come un fulmine a ciel sereno:, volto noto di La Zanzara e regina del gossip senza filtri, butta altra benzina sul fuoco.