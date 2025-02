Zonawrestling.net - Michael Cole: “Roman Reigns fuori per il prossimo futuro”

La WWE ha offerto un aggiornamento sugli infortuni diin seguito al violento assalto al WWE Royal Rumble da parte di Seth Rollins. Durante la puntata di Raw del lunedì,ha annunciato chesarebbe stato lontano dalla compagnia per il “”.Si ritiene che sia completamente un “work” a causa di programmi più limitati di. Mentre la compagnia si prepara per l’Elimination Chamber e infine per WrestleMania, ci si aspetta chefaccia parte del più grande spettacolo dell’anno, ma potrebbe non essere coinvolto in gran parte della preparazione del mese.Sabato, Seth Rollins ha attaccatoin un caotico alterco post-Rumble. La ricaduta è iniziata quando Seth Rollins esi sono quasi eliminati a vicenda dal Rumble.