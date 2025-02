Zonawrestling.net - Michael Cole: “Ecco come ha reagito Rikishi alla vittoria di Jey Uso a Royal Rumble”

Jey Uso, a WrestleMania 41, terrà fede al suo soprannome di “Main Event“: il samoano è uscito vincitore dalmatch e ha ricevuto un’ovazione incredibile a RAW questa notte ed è pronto a raggiungere il suo primo titolo massimo in federazione. Tra i sostenitori più accaniti di Jey c’è sicuramente, suo padre, che non è riuscito a trattenere l’emozione dopo aver visto suo figlio trionfare.Parlando al Pat McAfee Show,ha rivelato a Jey Uso la reazione di suo padresua. Secondo quanto detto daha assistito almatch in un watch party e non aveva la minima idea di ciò che sarebbe accaduto:“Non so sete lo abbia raccontato, ma subito dopo il termine della, dopo aver raggiunto l’hotel, lui era lì.