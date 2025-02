Lanazione.it - “Mi hanno aggredito con liquido infiammabile”, ma non era vero: clochard denunciato

Pisa, 4 febbraio 2025 – Avevadi essere statocon delma le indagini dei carabinieri di Pisarivelato una realtà ben diversa. La vicenda risale al 30 gennaio quando undenunciò di essere statosul lungomare di Marina di Pisa mentre stava dormendo. I militari del Norm e della stazione di Marina di Pisaperò accertato che in realtà l’uomo si era procurato da solo le ustioni mentre accendeva un falò per riscaldarsi e che aveva poi falsamentel'aggressione. Il senzatetto è statoa piede libero con l'accusa di furto aggravato in concorso, procurato allarme alle autorità e simulazione di reato. Infatti è emerso che l’uomo era in possesso di strumentazione e documenti di navigazione risultati oggetto di furto su un'imbarcazione ormeggiata al porto di Marina di Pisa.