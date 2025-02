Iltempo.it - Meteo, torna il freddo? Sottocorona spiazza tutti: "Tendenza zero"

Leggi su Iltempo.it

La perturbazione atlantica incombe sull'Europa ma al momento non sembra voler puntare sull'Italia. Lo spiega Paolonelle previsionidi martedì 4 febbraio per Omnibus, su La7. Per oggi ci aspettano poche nubi e sporadiche piogge tra centro e sud, spiega ilrologo, per il resto domina l'alta pressione con "ampie zone di sereno che hanno contribuito a far scendere un po' le minime". Mercoledì 5 febbraio lacon cambia: "Ancora in Sicilia qualche pioggia localmente moderata se non debolissima - afferma- lo stesso vale per il sud, qualche nuvola in Sardegna sul versante tirrenico sereno". Al nord situazione piuttosto ferma e stabile. Giovedì 6 febbraio ancora qualche pioggia in Sicilia mentre in generale aumenta la nuvolosità. Deboli precipitazioni sulle zone alpine "ma anche qualche nevicata di poca consistenza".