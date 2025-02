Romadailynews.it - Meteo Roma e Lazio, Mercoledì 5 febbraio 2025

Giornata soleggiata con temperature in lieve aumentoLa giornata di domani,, sarà caratterizzata da condizionirologiche stabili e soleggiate sue l’intera regione del. L’alta pressione continuerà a proteggere la regione, garantendo un clima asciutto e temperature in lieve aumento.Previsioni dettagliate perMattina: Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 3-5°C. Venti deboli da nord-est.Pomeriggio: Cielo sereno e soleggiato. Temperature massime in aumento, fino a 16-18°C. Venti deboli variabili.Sera: Cielo sereno. Temperature in diminuzione, ma senza valori particolarmente rigidi. Venti deboli da nord.TemperatureLe temperature saranno in generale miti per il periodo, con valori minimi che si attesteranno intorno ai 3-5°C e massime che potranno raggiungere i 16-18°C.