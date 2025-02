Lanazione.it - Meteo: ancora pochi giorni di bel tempo poi cambia tutto. Cosa succede in Toscana

Firenze, 4 febbraio 2025 – L’alta pressione caratterizza lo scenariorologico di questi. Dopo settimane di mal, anche intenso, in, come nel resto della penisola, è tornato il sole e un clima stabile e asciutto, complice l'allontanamento della perturbazione numero uno di febbraio verso Turchia e Grecia. Il meccanismo dell’allerta, il Lamma: “Difficile prevedere trerali sulla stessa zona” Torna il freddo: ecco quando Ilin: previsioni Ma il belnon è destinato a durare a lungo, già a partire da venerdì 7 febbraio una massa di aria fredda dall'Europa orientale entrerà farà ingresso in Italia dando il via a una fase di mal. Attese nevicate anche in. Il meccanismo dell’allerta, il Lamma: “Difficile prevedere trerali sulla stessa zona” Torna il freddo: ecco quando Dunque nel weekend torna il freddo.