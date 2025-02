Ilrestodelcarlino.it - Mescolare la materia crea un universo nuovo

È un intreccio di linguaggi artistici ma anche interiori, di sguardi che dialogano con un luogo inusuale che da sempre, però, ama e propone arte, dili, naturalmente, e di tecniche. E soprattutto è un intreccio di menti e di cuori, quelli di Julia von Stietencron e Chizu Kobayashi, artiste ma anche amiche, che si sono conosciute a Bologna molti anni fa nell’asilo comune frequentato dai figli e dalle figlie, arrivando la prima dalla Germania e la seconda dal Giappone. A farle lavorare insieme per la prima volta in una mostra che ha richiesto otto mesi di lavoro, ci ha pensato Marco Zanardi, alias Orea Malià (in collaborazione con Arkitectureonweb), parrucchiere e ormai da tempo promotore artistico, che le ha invitate a pensare un lavoro in occasione di Art City, per il suo salone in via Ugo Bassi, che nel corso dei decenni è diventato un approdo per tanti artisti e pensatori culturali, da Cattelan ad Andrea Pazienza, da Alinovi a Tondelli, tutti uniti dal culto del capello.