Sondriotoday.it - Mercoledì 5 febbraio, ancora uno sciopero dei trasporti: tutti i treni che viaggeranno

Leggi su Sondriotoday.it

Confermato lodi. A Sondrio e in tutta la Regione iTrenord saranno a rischio per 23 ore. L'agitazione è stata proclamata dal sindacato Orsa e partirà alle ore 3 del mattino per poi terminare alle ore 2 del 6. Lo stop potrebbe comportare cambiamenti.