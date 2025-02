Ilrestodelcarlino.it - Mercato, via Bachini (Potenza) e Saiani (Entella). Alfonso a titolo definitivo alla Virtus Verona

Si è conclusa dopo tre anni l’avventura biancazzurra di EnricoSpal. Il portiere classe 1988, in prestitoscorsa estate, ieri è stato ufficialmente ceduto asocietà scaligera. Un’operazione intelligente, che consente al club di via Copparo di chiudere con largo anticipo il rapporto con un giocatore che aveva il contratto fino al 30 giugno 2026. È stato un percorso in chiaroscuro quello dinella nostra città, dove è approdato nella fase finale della sua carriera. In biancazzurro ha giocato complessivamente 65 partite, 46 delle quali in serie B. Nel corso di questa stagione, il portiere padovano ha giocato 13 gare di campionato su 25 alternandosi con il gambiano Sibi, ma evidentemente laha ritenuto opportuno puntare sulla sua esperienza, per il presente e anche per il prossimo campionato.