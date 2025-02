Sport.quotidiano.net - MERCATO SERIE C. Un bomber a Perugia:. Kanoute del Trapani

Dopo l’esternodal, il, prossimo avversario della Vis, ha ingaggiato dal Monopoli il difensore 2002 Yabre. Il Legnago ha ufficializzato l’attaccante Spalluto in prestito dal Campobasso. L’Ascoli ha prelevato il centrocampista Odjer dalla Pianese e ceduto Tirelli alla Giana. La Pianese ha prelevato il centrocampista Marchesi dalla Giana, percorso inverso per Capelli. Il Pescara, dopo aver ceduto Vergani in prestito al Sudtirol, ha provato fino all’ultimo a prendere Donnarumma dalla Ternana, a sua volta proiettata su Ganz del Novara. Quattro arrivi alla Lucchese: i centrocampisti Galli dal Lecco e Da Silva Joao dall’Akragas, gli attaccanti Badje dalla Cavese e Diawara dall’Udinese (prestiti). Il Rimini ha ottenuto l’attaccante Leonardi (2005) in prestito dalla Sampdoria.