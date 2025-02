Sport.quotidiano.net - Mercato Roma: tre ufficialità nell'ultimo giorno di mercato

Leggi su Sport.quotidiano.net

3 febbraio 2025 - Sono state ore di alta tensione, quelle che hanno accompagnato la sessione invernale di calcioalla sua chiusura e ancora una volta i colpi last-minute non sono mancati. Latra molte in Serie A si è unita alla frenesia degli ultimi minuti e ha chiuso la bellezza di tre trattative per completare la rosa. Fuochi d'artificio in casa giallorossa che accolgono così tre nuovi interpreti, da aggiungere a una sessione già ricca di trasferimenti. I giocatore in questioni sono Victor Nelsson (Galatasaray), Anass Salah-Eddine (Twente) e Lucas Gourna-Douath (Red Bull Salisburgo). A Trigoria i tre nuovi arrivi si sommano a quelli di Pierluigi Gollini e Devyne Rensch, mentre in uscita i capitolini hanno visto gli addii di Mario Hermoso (Bayer Leverkusen), Nicola Zalewski (Inter), Samuel Dahl (Benfica), Enzo Le Fée (Sunderland) e Mathew Ryan (Lens).