Spazionapoli.it - Mercato Napoli, non solo Okafor: ufficializzato un altro acquisto last minute!

Leggi su Spazionapoli.it

Calcioultimissime- Colpo di scena dell’ultimo minuto neldelunoltre a!Sono state davvero frenetiche le ultime ore diper il. C’è stata infatti grande fretta per chiudere l’di colui che, almeno numericamente, andrà a sostituire in rosa Khvicha Kvaratskhelia. Dopo tanti tira e molla e svariate trattativa, il prescelto alla fine è stato Noah, il cui arrivo è stato annunciato proprio negli ultimi minuti di ieri sera.Non c’è stato modo di chiudere, invece, per Pietro Comuzzo, per cui la Fiorentina ha respinto ogni offerta azzurra. Saltato, almeno momentaneamente, anche l’di Dorval dal Bari (probabilmente se ne riparlerà in estate). Ma, dando un occhio sul sito della Lega, spunta sorpredentemente anche unaffare ufficiale concluso dalnegli ultimi istanti di