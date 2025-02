Lanazione.it - Mercato, l’Empoli si ferma a Silvestri e Kouame

Empoli, 4 febbraio 2025 – Sia Marco, portiere arrivato dalla Sampdoria a titolo definitivo e Christian, attaccante esterno in prestito secco fino a giugno dalla Fiorentina, ildi gennaio dell'Empoli. La squadra di D'Aversa avrebbe avuto bisogno di altri rinforzi, ma che operare in questa finestra dinon sarebbe stato semplice per l'Empoli lo si sapeva, anche perché un occhio doveva essere sempre rivolto all'indice di liquidità. Fin da ultimo si è provato comunque a portare in azzurro anche il difensore del Palermo classe 2000, Salim Diakité, ma tutti gli incastri che dovevano andare al loro posto non ci sono andati e così non se ne è fatto di niente. Allo stesso tempo, però, la società non ha perso nessuno dei suoi big, anche se ora dovranno tutti risintonizzarsi sulle necessità azzurre.