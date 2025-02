Juventusnews24.com - Mercato Juventus, porte girevoli in attacco: due obiettivi in caso di fumata nera per il rinnovo di Vlahovic. La lista

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24in: due gliindividuati dai bianconeri indiper ildi. LaUna sessione è terminata non più di qualche ora fa e un’altra inizierà tra qualche mese ma in casa biancosi lavora nell’ottica di rinforzare la squadra 365 giorni l’anno. E così, secondo Tuttosport, ilavrebbe già individuato due nomi per l’del futuro.Nelin cui dovesse arrivare laper ildicon conseguente cessione a giugno i bianconeri potrebbero andare su dueoltre a Kolo Muani: il primo è Goncalo Ramos del PSG, l’altro è Osimhen del Napoli.Leggi sunews24.com