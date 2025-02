Napolipiu.com - MERCATO FINITO – Kvaratskhelia al PSG e cinque rinforzi: tutti i colpi del Napoli

Si è chiusa la finestra di mercato invernale. Dal doloroso addio del georgiano ai nuovi innesti per Conte: ecco il bilancio completo. Una sessione di mercato che ha visto il Napoli protagonista si è conclusa con un bilancio di cinque acquisti e altrettante cessioni. Il movimento più significativo è stato l'addio di Khvicha Kvaratskhelia, ceduto al PSG per 70 milioni di euro. Gli azzurri hanno risposto con cinque innesti mirati: Noah Okafor è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Milan, Luis Hasa è stato prelevato dal Lecce per 500mila euro, Simone Scuffet è giunto in prestito dal Cagliari, così come Philip Billing dal Bournemouth. Chiude il mercato in entrata il giovane Ivan Anic dal Rudes. In uscita, oltre a Kvaratskhelia, hanno lasciato Napoli anche Mario Rui (svincolato), Michael Folorunsho (prestito oneroso da 1 milione alla Fiorentina), Alessio Zerbin (prestito al Venezia) e Elia Caprile (prestito al Cagliari).