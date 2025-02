Ilrestodelcarlino.it - Mercato Cesena sul filo di lana. Alla fine arriva solo Russo in attacco

Flavioè l’ultimo colpo deldi gennaio del Cavalluccio e approda alcon la formula del prestito secco. La lunga giornata milanese del ds Fabio Articoha prodotto l’arrivo della punta classe 2005 del Sassuolo, anche se da giorni i colloqui con la società neroverde erano avviati, rallentatiin parte dall’inserimento di Reggiana e Salernitana, entrambe interessatepunta catanese. Il suo curriculum parla di 20 gol in 31 presenze in Primavera 1 la scorsa stagione, poi 12 gettoni e due reti, il primo proprio ai bianconeri, in prima squadra da agosto ad oggi. Dopo la partenza di Kargbo, lo staff bianconero si era subito messo a caccia di un sostituto, vagliati vari profili, ma la scelta è caduta su un giocatore però dalle caratteristiche più vicine a quelle di Van Hooijdonk che a quelle del nazionale della Sierra Leone.