Quifinanza.it - Mercato attici Italia, li scelgono soprattutto i 35-44enni: giù i single a causa dei prezzi

Tra le diverse possibilità a disposizione di chi intende comprare una casa ci sono gli. Si tratta di una fetta ancora molto piccola delimmobiliare inche, tuttavia, rappresenta la scelta ideale in particolar modo per gli acquirenti compresi nella fascia d’età tra i 35 e i 44 anni che hanno una buona possibilità di spesa. Da segnalare inoltre che, adell’aumento dei prezzi, l’acquisto deglisia sempre più legato all’ottenimento di un mutuo e che si registri un calo deiinteressati a questa soluzione, scelta infatti prevalentemente dalle famiglie.IldegliinCosì come riferito nell’analisi suldegliinsvolta dall’Ufficio studi del Gruppo Tecnocasa basandosi sui dati del primo semestre 2024 delle compravendite di questa tipologia di immobile fornire dalle agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete, gli, pur essendo molto apprezzati dagli acquirenti, appartengono ancora a una nicchia.