Ilfattoquotidiano.it - Meloni esce dal silenzio e cavalca l’arresto del tesoriere Pd: “Sui migranti un sistema, l’avevo denunciato”. Conte: “Ci prende per idioti?”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Per anni, la gestione dei flussi migratori è stata terreno fertile per criminali senza scrupoli. Unche speculava sull’immigrazione, sfruttando cittadini stranieri disposti a pagare pur di ottenere un permesso di soggiorno e alimentando un giro d’affari illecito da milioni di euro. E non a caso, ho presentato un esposto all’Antimafia per fare luce sulle troppe anomalie di questo”. Pressata dalle opposizioni perché riferisca sul caso Almasri, Giorgiadaldegli ultimi giorni. E contrattaccando l’inchiesta di Salerno sui falsi permessi di lavoro aiche ha portato ai domiciliari ildel Pd in Campania, Nicola Salvati, accusato di aver riciclato i proventi di un’associazione a delinquere e subito sospeso dal partito. “L’inchiesta della Dda di Salerno, che ha portato a 36 indagati e svelato oltre duemila richieste false di permessi di soggiorno, conferma ancora una volta quantodal governo.