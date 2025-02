Iltempo.it - Meloni e centrodestra inchiodano la sinistra sullo scandalo Campania. E pure il M5S…

Il blitz della Dda di Salerno, che ha decapitato un giro di falsi permessi di soggiorno, riaccende il dibattito sul tema migranti, con una bufera di polemiche sull'arresto dell'ormai ex tesoriere dem in, Nicola Salvati. Ilva all'attacco con il vicepremier Matteo Salvini che sui social si dice «sconcertato da queste notizie che coinvolgono i 'buoni e generosi' del Pd». Ma a scendere in campo è anche la presidente del Consiglio Giorgia, che si limita a ricordare l'esposto presentato all'Antimafia «per fare luce sulle troppe anomalie» del sistema. «L'immigrazione non può essere lasciata in balìa della criminalità - chiosa -. Continueremo a lavorare per ristabilire regole serie e legalità». Se la premier non infierisce direttamente, dai parlamentari di Fratelli d'Italia partono una serie di stilettate in batteria all'indirizzo del Pd, con il capogruppo a Montecitorio Galeazzo Bignami che ironizza: «Emerge che una certasembra essere più sodale coi trafficanti anziché solidale coi migranti», e la vicecapogruppo Elisabetta Gardini a rincarare la dose: «Abbiamo dovuto aspettare che l'esposto lo facesse il presidente: forse dal Pd non ritenevano opportuno autodenunciarsi».