Lanotiziagiornale.it - Meloni alza un altro polverone: l’arma di distrazione ora è il Pd

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Non c’è dubbio che tra i tanti difetti di Giorgia, la premier ha un indubbio pregio: quello di saper suonare a dovere la grancassa della propaganda, sviando con abili strategie didi massa l’attenzione sulle sue reali responsabilità e sui veri problemi che attanagliano il Paese.L’ultima operazione didi massa include da parte della presidente del consiglio il volersi concentrare sull’inchiesta che ha condotto in Campania alla scoperta di un’associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, corruzione, falso in atto pubblico e auto-riciclaggio.Il sodalizio criminale sgominato nell’ambito dell’inchiesta a Salerno, che ha condotto a 36 arresti, ai domiciliari, avrebbe presentato, in favore di oltre 2.000 cittadini extracomunitari, disposti anche a pagare elevate somme di denaro pur di ottenere un titolo di soggiorno in Italia, altrettante richieste fittizie di nulla osta al lavoro nell’ambito dei decreti flussi ed emersione, avvalendosi di aziende compiacenti – o create ad hoc – e di professionisti e intermediari (pubblici e privati).