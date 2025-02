Livornotoday.it - Melograno Art Gallery, da giovedì 6 febbraio in mostra le locomotive di Andrea Renda

Leggi su Livornotoday.it

Da(vernissage sabato 8 alle 18) saranno in vetrina allaArtledi. Le opere diraccontano un viaggio, non solo fisico ma esistenziale. Leche emergono dalle sue superfici non sono semplici macchine: sono simboli.