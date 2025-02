Ilfattoquotidiano.it - Medvedev si scatena contro l’arbitro durante il torneo di Rotterdam: “Tu non hai gli occhi amico”

Il numero 7 del mondo, Daniil, si è reso protagonista dell’ennesimo sfogoun giudice di sediail primo turno deldiStan Wawrinka. Are l’ira del russo è stata una chiamata di time violation nelle fasi finali del primo set, che ha dato il via a una serie di accese proteste, condite da parole tutt’altro che leggere. L’episodio si è verificato sul 6-5 per lo svizzero, dopo cheaveva sprecato un set point. Al momento del serviziolo ha ammonito per aver impiegato troppo tempo per battere, una decisione che il tennista russo ha giudicato inaccettabile.il cambio campo, il suo sfogo è stato immediato e durissimo: “Perché mi dai un time-violation? Hai qualche problema? La raccattapalle non mi ha passato la palla. Capisci? Apri gli”.