Thesocialpost.it - Medvedev, nuova crisi di nervi: cosa ha fatto a Rotterdam

Daniiltorna al centro delle polemiche per un acceso scontro con il giudice di sedia nel match d’esordio all’ATP 500 dicontro Stan Wawrinka. Dopo aver ricevuto una time violation, il numero 7 del mondo ha reagito con parole pesanti contro l’arbitro.“Perché mi hai dato una time violation? Hai qualche problema, il raccattapalle non mi ha dato la pallina. Ci vedi? Hai gli occhi aperti? No, non ce li hai. Sei terribile“, ha urlato il russo, visibilmente fuori di sé.The perfect recipe for a classic Daniilmatch:-is a 3-setter-has sexy shots-Daniil has beef with the umpire-looks like Daddy Long Legs when playing-random celebration (sadly optional) pic.twitter.com/otNKlku3jr— Did DaniilCelebrate? (@DidMedCelebrate) February 3, 2025 >Un attacco che continua senza freniNon contento,ha aggiunto: “Mi ricordo di te con Khachanov, non ci vedi mai.