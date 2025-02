Thesocialpost.it - Medio Oriente, Donald Trump: “Ho lasciato istruzioni precise, se l’Iran mi uccide sarà cancellato”

In occasione della visita di Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca,ha firmato l'ordine esecutivo con cui farà uscire gli Stati Uniti dal Consiglio dei diritti umani dell'Onu e proibirà ogni nuovo finanziamento all'Unrwa, l'agenzia dell'Onu per l'assistenza dei rifugiati palestinesi. Nel documento si afferma che il Consiglio ha "dimostrato un costante pregiudizio verso Israele" e che ha permesso "a Paesi come, la Cina e Cuba" di usarlo "per proteggersi pur avendo un enorme quantità di violazioni dei diritti umani ed abusi".ha poi aggiunto nello studio Ovale che i palestinesi "adorerebbero" lasciare la loro patria assediata a Gaza e vivere altrove se ne avessero la possibilità.