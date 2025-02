Mediatori Israele per tregua estesa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.30invierà "alla fine della settimana" una delegazione in Qatar per discutere del proseguimento del cessate il fuoco "esteso" nella Striscia, nel quadro della seconda fase dell'accordo con Hamas: lo ha indicato l'ufficio del primo ministro israeliano Netanyahu. Il premier si trova a Washington, dove oggi incontra il presidente Trump. Poi, ha riferito il suo ufficio, Netanyahu "convocherà il Consiglio di Sicurezza per discutere dalle posizioni di di".