Dayitalianews.com - Mdallel Rayan manca da casa ormai da sei giorni: l’appello della madre del 15enne: “Figlio mio, manchi tantissimo a tutti”. Ricerche in tutto il centro Italia

Leggi su Dayitalianews.com

Sono trascorsi seidalla scomparsa di, quindicenne residente a Mondragone, in provincia di Caserta, avvenuta il 30 gennaio 2025. Il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV, punto di riferimento per la sicurezza e il supporto alle famiglie, è attivamente impegnato nelle indagini.Il ruolo dell’associazione e la mobilitazione sui socialLadel ragazzo si è affidata all’associazione per la creazione di una scheda informativa e per la diffusione di un appello sui social network, nella speranza di ottenere informazioni utili.“Al momentoscomparsa,si è allontanato a bordosua bicicletta nera da Rione Sant’Angelo“, riferisce un portavoce dell’associazione.Il giovane indossava una felpa e pantaloni scuri e portava con sé due zaini: uno nero Adidas e un altro colorato, oltre a un paio di cuffie Bluetooth.