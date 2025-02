Quotidiano.net - Max Giusti e le imitazioni: “Con la voce di De Laurentiis ingannai anche Marotta”

Milano, 4 febbraio 2025 – Cento persone per lui posson bastare. Dal 10 febbraio Max, un passato ad ‘Affari tuoi’, torna a giocare in Rai. Sul secondo canale, in prima serata, va in onda ‘99 da battere’. “È un misto tra un game e un reality. Ci sono cento concorrenti, da 18 a 98 anni, che devono superare 99 giochi. A ogni stadio, l’ultimo viene eliminato. Hanno vissuto per 24 giorni insieme dalla mattina alla sera, per questo parlo di reality. Raccontiamo le loro storie. E il bello è che in alcuni giochi ci si può aiutare. I ragazzi, abituati a relazionarsi solo con smartphone e messaggi, hanno scoperto un altro modo di incontrarsi. Ed erano felici”. Lei conduce giochi, è comico, fa teatro, radio, ha una band. Quale attività le riesce più spontanea? “. e vadoda Fazio. Ogni nuovo progetto mi dà un grande entusiasmo.