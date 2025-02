Ilnapolista.it - Max Giusti: «Con la voce di De Laurentiis ho ingannato anche Marotta»

Maxtorna in Rai, Dal 10 febbraio sul secondo canale, in prima serata, va in onda ‘99 da battere’. Il Quotidiano Nazionale lo ha intervistato e ha raccontato di una suo performance con ladi De«Una volta con ladi Lotito ho chiamato un allenatore di serie B, o forse C, dicendogli che mi serviva un tecnico per la Primavera. Naturalmente lui era felice, ma lo scherzo mi è sembrato troppo crudele e mi sono svelato subito. Un’altra volta ho chiamatocon ladi De. È stato gentilissimo, continuava a darmi ragione. Abbiamo parlato per 20 minuti e non si è accorto di niente».Lei è popolare per le sue formidabili imitazioni. Come sceglie le sue vittime? «Alessandro Borghese l’ho visto come il protagonista di ‘Free Willy’, quel vecchio film che raccontava della liberazione di un’orca.