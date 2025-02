Velvetgossip.it - Mauro Icardi e China Suarez: un romantico weekend a Milano tra scatti d’amore

Leggi su Velvetgossip.it

, l’ex attaccante dell’Inter, ha recentemente fatto ritorno a, ma questa volta non è solo per motivi professionali. Attualmente in forza al Galatasaray, in Turchia, il calciatore argentino ha deciso di portare con sé la sua nuova compagna, l’attrice e cantante Eugenia, conosciuta con il soprannome di. La coppia ha condivisoromantici nel capoluogo meneghino, suscitando l’interesse di media e fan.rappresenta un crocevia di emozioni per, dove ha vissuto momenti significativi della sua carriera calcistica. Qui ha costruito ricordi indelebili, specialmente legati al suo matrimonio con Wanda Nara, da cui ha avuto due figlie, Isabella e Francesca. La visita aconsegna un nuovo inizio nella vita di, dopo la separazione dalla sua ex moglie.