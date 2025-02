Metropolitanmagazine.it - Maura Iandoli, chi è la moglie di Ciro Priello e madre di sua figlia

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è sposato da due anni con, la donna con cui fa coppia fissa oramai da quasi sette anni: ma cosa sappiamo della compagna di uno dei volti più noti del collettivo comico dei The Jackal e soprattutto della loro relazione? Classe 1992 e originaria di Napoli come il suo compagno,ha conosciuto il futuro marito nel 2015, proprio sul set durante le registrazioni del fortunato “Gli effetti di Gomorra – La Serie sulla gente”. La classica scintilla tra i due e, a un solo anno di distanza, ecco che la coppia ha avuto anche la primacon la nascita della piccola Anna nell’agosto del 2016; per il matrimonio i due invece hanno aspettato qualche anno, convolando a giuste nozze nel 2022.è un’affermata blogger e, pur vantando un percorso artistico non dissimile da quello del compagno, ha spiegato in una intervista che loro due hanno progetti lavorativi solo apparentemente simili, ma in realtà molto diversi: “Noi ci teniamo a mantenere la nostra identità artistica distinta, pur mantenendo un supporto reciproco”.