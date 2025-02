Lettera43.it - Mattarella con Donnet alla faccia di Caltagirone: le pillole del giorno

Il 10 febbraio è unda ricordare: il presidente della Repubblica Sergioè atteso all’inaugurazione della mostra “Munch. Il grido interiore”, unitamenteregina Sonja di Norvegia. La sede dell’evento merita di essere citata, perché l’esposizione verrà allestita a Roma, a piazza Venezia, nel Palazzo Bonaparte che è lo “Spazio Generali valore cultura” nella Capitale. Sì, perché l’edificio che ha ospitato gli uffici di Rainer Masera e, per qualche anno, la redazione romana del Corriere della sera (location che tanto faceva soffrire i giornalisti, visto che si trova nella piazza più caotica della città), è stato trasformato in sede museale. Potrà mancare all’appuntamento culturale il numero uno di Generali, Philippe, visto che la mostra viene allestita “a casa sua”, e tutto il vertice della compagnia? Proprio nel bel mezzo della battaglia per conquistare il gruppo triestino, tra scalate bancarie e lotte politiche.