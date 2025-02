Matilde Gioli | i migliori ruoli in attesa di Fatti Vedere

Leggi su Cinefilos.it

: iindiUno dei volti più riconoscibili del nostro cinema,, classe 1989, ha destato l’attenzione del pubblico sin dal suo esordio, e non soltanto per i suoi enormi occhi blu. L’attrice, dotata di presenza scenica e talento, ha costruito una solida carriera nel panorama cinematografico e ora, con, diretta da Tiziano Russo, mostra un altro aspetto del suo essere un’attrice senza limiti.Mentre per vederla nel film dobbiamo aspettare il 6 febbraio grazie a Eagle Pictures, ecco i cinquedi(2025)Sandra, laureata in psicologia, è appena stata assunta dal famoso sito di psicoterapia.COM. Appena torna a casa per raccontare la notizia al suo fidanzato Stefano vede quest’ultimo con le valigie pronto a lasciarla senza darle spiegazioni dopo dieci anni di convivenza.