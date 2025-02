Mathys Tel si apre sul perché si è unito al Tottenham nonostante il rifiuto iniziale

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-04 21:04:00 Giorni caldissimi in redazione!NewFirmingTel ha descritto la sua decisione di lasciare il Bayern Monaco per la squadra di Ange Postecoglou come “opzione migliore” per la sua carriera,in precedenza diminuisca un passaggio al North London Club.L’attaccante francese di 19 anni è passato dai giganti della Bundesliga a Spurs nel giorno della scadenza del trasferimento, a seguito di un improvviso cambio di cuore.L’accordo lo vede unirsi a un prestito, con un’opzione per l’acquisto per una commissione che si ritiene sia di circa £ 50 milioni. In questa stagione, Tel ha trovato opportunità limitate al Bayern, con sole otto partite di campionato.Parlando per la prima volta come giocatore di Spurs, ha detto: “Sono molto entusiasta di giocare con i miei compagni di squadra, per i fan.