Oasport.it - Marta Rossetti spreca e Marion Chevrier fa il bis nello slalom di Coppa Europa di Spindleruv Mlyn

Leggi su Oasport.it

piazza la doppietta! Dopo il primo successo di ieri, infatti, la sciatrice francese si è aggiudicata anche il secondodi(Cechia) valevole per ladi sci alpino femminile 2024-2025. Delusione perche, prima al termine della manche iniziale, è uscita di scena nella seconda gettando alle ortiche una buona occasione.Sulla pista dei Monti dei Giganti la francese, già al comando dopo la prima manche, ha gestito il suo vantaggio nella seconda, concludendo con appena 3 centesimi di vantaggio sulla svizzera Aline Hoepli, mentre completa il podio la padrona di casa Martina Dubovska a 61 centesimi.Quarta posizione per l’elvetica Eliane Christen a 81 centesimi, mentre è quinta l’austriaca Leonie Raich a 1.18. Sesta posizione per la tedesca Roni Remme a 1.