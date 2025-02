Terzotemponapoli.com - Mario Rui, futuro in MLS? L’Inter ci aveva pensato

Un nuovo capitolo perRuiRui potrebbe presto intraprendere una nuova avventura negli Stati Uniti. Il terzino portoghese, classe 1991, si è ufficialmente svincolato dal Napoli alla fine di dicembre e ora è vicino a un accordo con l’Atlanta United FC. La franchigia della Major League Soccer potrebbe rappresentare una nuova opportunità per l’ex azzurro, che troverebbe in squadra volti noti come Aleksey Miranchuk, ex Atalanta, e Miguel Almiron, tornato a vestire la maglia del club dopo l’esperienza in Premier League con il Newcastle.losondatoNegli scorsi giorni,Rui è stato al centro delesse di diversi club italiani. Tra questi, anche, cheindividuato nel laterale portoghese un’alternativa a Nicola Zalewski. La società nerazzurra ha valutato l’opzione di ingaggiarlo per rafforzare le corsie esterne, ma non ha affondato il colpo.