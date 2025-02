Fanpage.it - Marina La Rosa: “Mio figlio preso a pugni in viso a Trastevere senza motivo, vittima di un assurdo gioco”

Leggi su Fanpage.it

In alcune storie Instagram,Laha raccontato che ilmaggiore è statoinmentre si trovava a. Secondo l'ex gieffina, il 15enne sarebbe statodel gioco del 'knockout': "C'è questa moda di colpire la gente e poi nascondersi tra le persone per non essere sgamati". Poi ha fatto sapere di aver sporto denuncia.