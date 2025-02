Marianne Faitfhull | un’icona che riecheggia nell’eternità

Leggi su .com

Life&People.itFaithfull è scomparsa: un po’ attrice, un po’ cantante, divisa fra due anime e due epoche, l’eternità e il ricordo disi riconferma anche dopo la sua scomparsa. E noi tutti ci siamo dovuti interfacciare con un addio doloroso. Arriva dunque forzato il saluto adche ha fatto tendenza e breccia nei cuori, ma per l’eternaanche la parola icona risulta riduttiva, perché la sua meravigliosa figura va ricordata per la bellezza, la capacità di ispirare fior fior di artisti, – tra cui su tutti ricordiamo la band dei Rolling Stones. E come non considerare il periodo magico della “Swinging London”, quando proprio la musa ne ha stravolto le sorti?Il termine è stato coniato per descrivere i cambiamenti e le evoluzioni artistiche avvenute proprio durante gli anni ‘60.