Laprimapagina.it - ” Marevivo”

“ VINCENZO CALAFIORE Perché nessuno possa dimenticare di quanto sia bello il mare, immaginare che da qualche parte c’è un mare che ci aspetta, sapere che ci fosse una vita, per noi. Qualcuno, un amore, un figlio, un amico, qualcuno capace di prenderci per mano e di trovare assieme una vita, in una riva, di un fiume, di mare.Immaginare un amore, inventarselo magari, e con le sue ali provare a volare, o lasciarsi portare dalla sua corrente e posarci con la leggerezza di una sola parola, ti amo!Questo sarebbe davvero meraviglioso, sarebbe più dolce, la vita, qualunque vita si abbia, per se, per gli altri, per il mare, un “” la vita, la nostra vita! Non lasciamola nelle mani di chiunque, “ chiunque “ non sei tu, io, noi, che siamo di “” chiunque è l’altro risvolto della vita come l’altra faccia della luna.