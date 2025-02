Lanazione.it - Marco Van Basten a Pisa. L’ex centravanti del Milan operato alla caviglia

, 4 febbraio 2025 –Vandestra. No, non siamo tornati indietro di oltre 30 anni, quandocampione dele della nazionale olandese fu costretto a lasciare il calcio per i continui problemi all’articolazione, ma proprio per colpa di quella condizione traumatica pregressa il tre volte Pallone d’Oro ha avuto bisogno di un nuovo intervento. Per farlo, Vanha scelto la Casa di Cura San Rossore didel professor Niek Van Dijk, assistito ddottoressa Giulia Favilli. L'intervento è servito ad aumentare la mobilità dell'articolazione e trattare il dolore costante derivante dai vecchi infortuni. Vanha sempre sofferto per la fragilità delladestra, come lui stesso racconta nella sua autobiografia, "Van. Fragile".